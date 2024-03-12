Стали відомі деталі майбутніх дебатів щодо підтримки України у парламенті Франції

У Національній асамблеї Франції ініційовані Емманюелем Макроном дебати щодо підтримки України розпочнуться надвечір 12 березня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Близько 16:30 (17:30 за Києвом) прем’єр-міністр Габріель Атталь виступить з промовою щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.

Після того виступатимуть представники політичних партій, а після дебатів відбудеться символічне голосування, яке не буде мати зобов’язуючої сили.

Дебати очікувано стануть полем суперечок між політсилами – табору Макрона, крайніх правих і крайніх лівих – напередодні європейських виборів.

У партії Марін Ле Пен, правопопулістському "Національному об’єднанні", вже натякнули, що можуть утриматися під час голосування, оскільки загалом підтримують допомогу Україні, але не хочуть переступати "червоних ліній". Серед іншого, "Нацоб’єднання" хоче, щоби в уряді виключили можливість відправлення французьких військових в Україну, а також висловлюються проти вступу України в НАТО і ЄС.

Критично налаштовані і крайні ліві, заявляючи, що Макрон став лідером "табору війни".

Соціалісти заявили, що загалом підтримують безпекову угоду, але конкретний результат їхнього голосування визначиться після промови прем’єра.

У середу схожі дебати відбудуться також у Сенаті, верхній палаті парламенту.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть дебати і голосування.

Минулого тижня він збирав на обговорення лідерів політичних фракцій та сказав, що не має наміру встановлювати "жодних обмежень" або "жодних червоних ліній" щодо підтримки з боку Франції.