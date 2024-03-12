Стали известны детали предстоящих дебатов по поддержке Украины в парламенте Франции

В Национальной ассамблее Франции инициированные Эмманюэлем Макроном дебаты по поддержке Украины начнутся вечером 12 марта.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Около 16:30 (17:30 по Киеву) премьер-министр Габриэль Атталь выступит с речью о стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности.

После того будут выступать представители политических партий, а после дебатов состоится символическое голосование, которое не будет иметь обязывающей силы.

Дебаты ожидаемо станут полем споров между политсилами – лагеря Макрона, крайне правых и крайне левых – накануне европейских выборов.

В партии Марин Ле Пен, правопопулистском "Национальном объединении", уже намекнули, что могут воздержаться во время голосования, поскольку в целом поддерживают помощь Украине, но не хотят переступать "красных линий".

Среди прочего, "Нацобъединение" хочет, чтобы в правительстве исключили возможность отправки французских военных в Украину, а также высказываются против вступления Украины в НАТО и ЕС.

Критически настроены и крайне левые, заявляя, что Макрон стал лидером "лагеря войны".

Социалисты заявили, что в целом поддерживают соглашение по безопасности, но конкретный результат их голосования определится после речи премьера.

В среду похожие дебаты состоятся также в Сенате, верхней палате парламента.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству сделать заявление перед парламентом относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут дебаты и голосование.

На прошлой неделе он собирал на обсуждение лидеров политических фракций и сказал, что не намерен устанавливать "никаких ограничений" или "никаких красных линий" по поддержке со стороны Франции.