В Естонії починають штрафувати авто з російськими номерами

В Естонії завершується перехідний період, протягом якого власники автомобілів з російською реєстрацією повинні були перереєструвати їх.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

З середи 13 березня завершується дія перехідного періоду, протягом якого автомобілі на російських номерах потрібно було перереєструвати з естонськими номерами.

Як відомо, у вересні 2023 року Естонія заборонила в’їзд в країну автомобілям з російськими номерами, а тим, які вже перебували в Естонії, дали час на перереєстрацію.

З середи пересування з російськими номерними знаками може каратися штрафом у розмірі до 400 євро.

За офіційними даними, минулого року в Естонії перереєстрували 83 автомобілі, які спершу мали російську реєстрацію, частину з яких – ще до заборони на в’їзд. За 2024 рік перереєстрували ще 13 авто.

Тим часом у Фінляндії нагадали, що автівки з російськими номерами мають виїхати з країни до 16 березня. У Литві такий перехідний період закінчився 11 березня.

Нагадаємо, в'їзд авто з російською реєстрацією заборонили усі країни Балтії, а також Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.