У Фінляндії попередили: автівки з російськими номерами мають виїхати до 16 березня

Транспортні засоби на російських номерах потрібно вивезти з Фінляндії до наступної суботи, 16 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Минулої осені Фінляндія заборонила в'їзд до країни на автомобілях, зареєстрованих у Росії.

Ухвалена заборона передбачала, що російські автомобілі, які вже перебувають у країні, необхідно вивезти до 16 березня 2024 року.

Керівник відділу контролю Митної служби Фінляндії Самі Ракшит зазначив, що наразі важко прогнозувати, що станеться з російськими автомобілями після цієї дати.

За його словами, буде проведено оцінку, чому автомобіль все ще у Фінляндії, як довго він тут пробув, і чи пройдено щодо нього необхідні формальності.

Детальніший план дій ще в розробці, додав представник митної служби.

Нещодавно литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.

Однак росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.