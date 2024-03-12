В Эстонии начинают штрафовать авто с российскими номерами

В Эстонии завершается переходный период, в течение которого владельцы автомобилей с российской регистрацией должны были перерегистрировать их.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Со среды 13 марта завершается действие переходного периода, в течение которого автомобили на российских номерах нужно было перерегистрировать с эстонскими номерами.

Как известно, в сентябре 2023 года Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами, а тем, которые уже находились в Эстонии, дали время на перерегистрацию.

Со среды передвижение с российскими номерными знаками может наказываться штрафом в размере до 400 евро.

По официальным данным, в прошлом году в Эстонии перерегистрировали 83 автомобиля, которые сначала имели российскую регистрацию. За 2024 год перерегистрировали еще 13 авто.

Между тем в Финляндии напомнили, что машины с российскими номерами должны выехать из страны до 16 марта. В Литве такой переходный период закончился 11 марта.

Напомним, въезд авто с российской регистрацией запретили все страны Балтии, а также Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.