Литва попередила, що зареєстровані в РФ автомобілі мають залишити країну

Литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі відомства.

За даними литовської митниці, на території країни все ще є люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в РФ. Вони повинні або зареєструвати свої транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС до 11 березня, нагадали у відомстві.

"З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства та нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф й конфіскацію автомобіля", – повідомляє митниця.

Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом (STD). Такий транзит через Литву не може тривати більше 24 годин, вказує відомство.

Під час транзиту в транспортному засобі повинен перебувати власник транспортного засобу, і в разі відсутності власника транспортний засіб не пропустять на територію Литви.

Раніше литовська митниця заявила, що понад місяць не фіксувала спроб в'їзду в країну автомобілів з російськими реєстраційними номерами.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.

Між тим, росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.