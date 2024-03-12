США запровадили санкції за допомогу проіранським терористам у Бахрейні

Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох осіб в Ірані за допомогу терористичному угрупованню "Бригади аль-Аштар", що діє у Бахрейні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві міністерства фінансів США.

Санкції запровадили у координації з урядом Бахрейну. Згідно із повідомленням, особи, які потрапили під обмеження, надавали фінансову, матеріальну чи технологічну підтримку, а також товари чи послуги "Бригадам аль-Аштар" або на їхню підтримку.

"Це рішення... підкреслює нашу колективну відданість підриву іранських дестабілізуючих сил та загроз, особливо тих, які загрожують нашим партнерам у регіоні та в усьому світі", – сказав у своїй заяві заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Сполучені Штати вже довгий час вживають заходів проти підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході, щоб зменшити вплив Тегерана в регіоні та ізолювати його філії.

У 2018 році Вашингтон визнав "Бригади аль-Аштар" іноземною терористичною організацією.

Раніше Велика Британія та Сполучені Штати 27 лютого спільно оголосили про запровадження санкцій проти підрозділів іранського Корпусу вартових ісламської революції, які підтримують атаки хуситів у Ємені на цивільні судна в Червоному морі.

Перед цим США оголосили про санкції проти шести членів Кіберкомандування Корпусу вартових ісламської революції Ірану, відповідальних за низку кібератак на об'єкти критичної інфраструктури у Штатах та інших країнах.

Також Мінфін США оголосив про санкції проти ключової мережі постачальників матеріалів і технологій для програм Ірану з розробки балістичних ракет і безпілотників, зокрема серії Shahed.