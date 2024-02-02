США наклали санкції на командування кіберсил Ірану

Міністерство фінансів США 2 лютого оголосило про санкції проти шести членів Кіберкомандування Корпусу вартових ісламської революції Ірану, відповідальних за низку кібератак на об'єкти критичної інфраструктури у Штатах та інших країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції США пов’язані з нещодавніми кіберопераціями Ірану проти продукції ізраїльської компанії Unitronics. Вона виробляє програмовані логічні контролери, що використовуються у водопостачанні та інших системах критичної інфраструктури.

"Хоча ця конкретна операція не призвела до перебоїв у наданні критично важливих послуг, несанкціонований доступ до систем критичної інфраструктури може уможливити дії, що завдають шкоди населенню і спричиняють руйнівні гуманітарні наслідки", – вказує Мінфін США.

Відомство наголошує, що в цьому випадку Сполучені Штати спільно з приватним сектором та іншими постраждалими країнами змогли швидко усунути наслідки інциденту.

"Тим не менш, Сполучені Штати глибоко стурбовані націленістю на ці системи і застерігають, що кібероперації, які навмисно завдають шкоди або іншим чином перешкоджають використанню і роботі критично важливої інфраструктури для надання послуг населенню, є дестабілізуючими і потенційно ескалаційними", – додало американське Міністерство фінансів.

Воно також нагадало, що іранські хакери й раніше здійснювали кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури США, наприклад проти дитячої лікарні в Бостоні у 2021 році.

"Сполучені Штати не потерплять таких дій і будуть використовувати весь спектр наших інструментів і повноважень для притягнення винних до відповідальності", – прокоментував заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

Раніше стало відомо, що Мінфін США оголосив про санкції проти ключової мережі постачальників матеріалів і технологій для програм Ірану з розробки балістичних ракет і безпілотників, зокрема серії Shahed.