США ввели санкции за помощь проиранским террористам в Бахрейне

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех лиц в Иране за помощь террористической группировке "Бригады аль-Аштар", действующей в Бахрейне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министерства финансов США.

Санкции ввели в координации с правительством Бахрейна. Согласно сообщению, лица, попавшие под ограничения, оказывали финансовую, материальную или технологическую поддержку, а также товары или услуги "Бригадам аль-Аштар" или в их поддержку.

"Это решение... подчеркивает нашу коллективную приверженность подрыву иранских дестабилизирующих сил и угроз, особенно тех, которые угрожают нашим партнерам в регионе и во всем мире", – сказал в своем заявлении заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Соединенные Штаты уже долгое время принимают меры против поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить влияние Тегерана в регионе и изолировать его филиалы.

В 2018 году Вашингтон признал "Бригады аль-Аштар" иностранной террористической организацией.

Ранее Великобритания и Соединенные Штаты 27 февраля совместно объявили о введении санкций против подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции, которые поддерживают атаки хуситов в Йемене на гражданские суда в Красном море.

Перед этим США объявили о санкциях против шести членов Киберкомандования Корпуса стражей исламской революции Ирана, ответственных за ряд кибератак на объекты критической инфраструктуры в Штатах и других странах.

Также Минфин США объявил о санкциях против ключевой сети поставщиков материалов и технологий для программ Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотников, в частности серии Shahed.