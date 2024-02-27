Британія та США наклали санкції на іранські структури, що допомагають хуситам
Велика Британія та Сполучені Штати 27 лютого спільно оголосили про запровадження санкцій проти підрозділів іранського Корпусу вартових ісламської революції, які підтримують атаки хуситів у Ємені на цивільні судна в Червоному морі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Британія та США запровадили санкції проти трьох підрозділів сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, а також заступника командувача КВІР Мохаммада Рези Фаллахзаде й іранського фінансиста Саїда аль-Джамаля.
Окремо Британія внесла до санкційного списку "міністра безпеки" хуситів у Ємені.
"Напади підтримуваних Іраном хуситів є неприйнятними, незаконними і становлять загрозу життю невинних людей і свободі судноплавства", – прокоментував британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.
Це не перші спільні санкції США та Британії проти хуситів – минулого місяця вони торкнулись чотирьох ключових діячів їхнього руху.
Ризики для судноплавства в Червоному морі зросли через неодноразові удари безпілотників і ракет хуситів на підтримку палестинців у Газі. Американські і британські війська відповіли кількома ударами по об'єктах хуситів.
Нагадаємо, з 19 лютого у Червоному морі діє також спеціальна військово-морська місія ЄС для захисту торгових суден.