Дуда каже, що розуміє заяви Трампа про небажання фінансувати безпеку Європи
Президент Польщі Анджей Дуда вважає "зрозумілими" заяви ексочільника Білого дому Дональда Трампа про його небажання фінансувати безпеку Європи.
Про це польський президент заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
У Дуди спитали, що він думає про коментарі Трампа, який раніше розповів, як під час свого президентства він сказав одному з союзників по НАТО, що дозволить Росії робити "все, що завгодно" з країнами, які не виконують зобов'язань Альянсу щодо витрат на оборону.
"Чому ми повинні нести весь тягар за їхню безпеку? Для мене це зрозуміло, і Дональд Трамп сьогодні повернувся до цієї теми, і він каже, що відповідальні союзники платять 2%. Хто не платить 2%, той не є відповідальним союзником", – зазначив польський президент.
Дуда розповів, що був задоволений "хорошою співпрацею" з Трампом.
"Якщо ми про щось домовлялися з президентом Дональдом Трампом, ця домовленість завжди дотримувалася. Він розумів проблеми в нашій частині Європи", – додав він.
Водночас Дуда наголосив, що незалежно від того, хто перебуває при владі у США та Польщі, "основою для нас є добрі польсько-американські відносини".
Нагадаємо, у лютому Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.
Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг попросив Трампа не підривати систему стримування.
Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".