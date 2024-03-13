Дуда говорит, что понимает заявления Трампа о нежелании финансировать безопасность Европы

Президент Польши Анджей Дуда считает "понятными" заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа о его нежелании финансировать безопасность Европы.

Об этом польский президент заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

У Дуды спросили, что он думает о комментариях Трампа, который ранее рассказал, как во время своего президентства он сказал одному из союзников по НАТО, что позволит России делать "все, что угодно" со странами, которые не выполняют обязательств Альянса по расходам на оборону.

"Почему мы должны нести все бремя за их безопасность? Для меня это понятно, и Дональд Трамп сегодня вернулся к этой теме, и он говорит, что ответственные союзники платят 2%. Кто не платит 2%, тот не является ответственным союзником", – отметил польский президент.

Дуда рассказал, что был доволен "хорошим сотрудничеством" с Трампом.

"Если мы о чем-то договаривались с президентом Дональдом Трампом, эта договоренность всегда соблюдалась. Он понимал проблемы в нашей части Европы", – добавил он.

В то же время Дуда подчеркнул, что независимо от того, кто находится у власти в США и Польше, "основой для нас являются хорошие польско-американские отношения".

Напомним, в феврале Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".