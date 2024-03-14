В правительстве Фицо готовят противоречивую реформу общественного вещателя

В словацком правительстве Роберта Фицо предложили противоречивый проект закона о реформе общественного вещателя, в котором критики видят риски для его независимости от власти.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Министерство культуры Словакии предложило проект закона об общественном вещателе, который обсуждается уже некоторое время.

Вещателя RTVS хотят переименовать в STaR (Словацкое телевидение и радиовещание), и предоставить возможность правительству уволить всех текущих членов правления, включая гендиректора.

Проектом предлагается, чтобы нового директора можно было назначать советом из 7 членов, из которых трех будет назначать Минкульт и четырех – парламент, в котором коалиционные партии имеют большинство.

Критики отмечают, что закон противоречит только что принятому Акту о свободе европейских СМИ, где декларируется, что правительства должны обеспечить независимость общественного вещания, правление должно назначаться прозрачно и беспристрастно и его члены не могут быть уволены до завершения срока полномочий, кроме исключительных обстоятельств.

Директор RTVS назвал предложенную реформу "политическим вмешательством, которое создаст сильное политическое влияние на общественное вещание", и сказал, что у него это вызывает ассоциации с коммунистической эпохой и цензурой.

600 сотрудников вещателя подписали заявление, в котором высказываются против проекта.

Словацкий европараментарий Владимир Бильчик заявил, что идеи в правительственном проекте являются явной попыткой взять вещателя под политический контроль.

"Сначала Орбан сделал это в Венгрии, потом Качиньский в Польше, а теперь Фицо пытается сделать это в Словакии. По моему мнению, Акт о свободе европейских медиа установит четкие границы того, что разрешено", – сказал он.

Вмешался также Союз европейских вещателей (EBU), в который входит и словацкий RTVS, отметив, что реформа угрожает редакционной независимости вещателя в Словакии и положения проекта закона нарушают ряд международных стандартов и только что принятый Акт о свободе европейских СМИ.

От правительства Фицо многократно звучала критика в адрес общественного вещателя, а Фицо прямо высказывался против его гендиректора.

RTVS много лет получал в опросах оценку как наиболее объективная служба телерадиовещания в Словакии.

Напомним, также критику вызвала инициированная правительством реформа уголовного законодательства, по этому поводу прошли многочисленные акции протеста по всей территории страны.

Конституционный суд Словакии 29 февраля удовлетворил ходатайство президента Зузаны Чапутовой и нескольких оппозиционных партий и приостановил действие некоторых изменений в Уголовный кодекс, которые инициировало правительство Роберто Фицо.

Также в Братиславе на этой неделе прошла большая акция протеста против пророссийской внешней политики правительства Фицо.