Білий дім підтвердив, що не бачить готовності РФ застосувати ядерну зброю

У Білому домі прокоментували нещодавні заяви російського президента Владіміра Путіна про готовність РФ до ядерної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам на борту президентського літака заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що у США не бачать жодних причин для коригування своєї ядерної позиції.

"А також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", – підкреслила Жан-П’єр.

Речниця Білого дому додала, що президент США Джо Байден поінформований про коментарі Путіна.

Раніше неназваний американський посадовець у коментарі ЗМІ заявляв, що у США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, Путін в інтерв'ю російським пропагандистам попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну – Москва вважатиме це "значною ескалацією".

Перед цим видання NYT повідомило, що США наприкінці 2022 року готували "неядерну" відповідь, якби РФ застосувала ядерну зброю проти України. Телеканал CNN також повідомляв, що наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні.

29 лютого Владімір Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.