Белый дом подтвердил, что не видит готовности РФ применить ядерное оружие

В Белом доме прокомментировали недавние заявления российского президента Владимира Путина о готовности РФ к ядерной войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам на борту президентского самолета заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представительница Белого дома отметила, что в США не видят никаких причин для корректировки своей ядерной позиции.

"А также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", – подчеркнула Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент США Джо Байден проинформирован о комментариях Путина.

Ранее неназванный американский чиновник в комментарии СМИ заявлял, что в США не видят никаких признаков подготовки Россией применить ядерное оружие.

Ранее Путин в интервью российским пропагандистам предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".

Перед этим издание NYT сообщило, что США в конце 2022 года готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины. Телеканал CNN также сообщил, что в конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.

29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.