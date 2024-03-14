В Польше большинство – за аборты в случае угрозы жизни и здоровью женщины и пороков плода

Большинство поляков считают, что аборт должен быть разрешен при наличии серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса, проведенного по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

В опросе респонденты могли выбрать много вариантов, когда, по их мнению, аборт должен быть разрешен.

85,4% опрошенных считают, что для этого должна быть легальная возможность в случае угрозы жизни женщины, 72,8% – в случае угрозы здоровью женщины.

71,1% считают, что основанием для легального аборта должны быть серьезные пороки плода. 61% выступают за то, чтобы достаточным основанием был высокий риск синдрома Дауна.

70,1% за то, чтобы женщина имела право на аборт, если беременность стала следствием инцеста.

Большинство других причин набрали гораздо меньшую поддержку. Так, 30,7% поддерживают разрешение на аборт для несовершеннолетних, 29,5% – разрешение на аборт в случае тяжелого материального положения женщины, других сложных личных обстоятельств – 28,4%, в случае нежелания женщины иметь детей – 24,7%.

В предыдущем опросе, который проводился в июне 2023 года, картина была несколько иной – в случае угрозы жизни матери аборт поддерживали 92,4% опрошенных, в случае угрозы ее здоровью – 75%.

Исследование проводила компания United Surveys 8-10 марта на репрезентативной выборке из 1000 человек методом CATI/CAWI.

Опрос провели на фоне решения спикера Сейма перенести дебаты по смягчению законодательства об аборте в Польше на период после местных выборов, что вызвало критику.

Напомним, в Сейме подготовили уже четыре различных проекта по смягчению законодательства об абортах. По действующему законодательству запрет на аборт является почти полным.

Во Франции же недавно упоминание о праве женщины на добровольное прерывание беременности закрепили в конституции. Президент Эмманюэль Макрон хотел бы, чтобы женщины имели гарантированное право на аборт на территории всего ЕС.