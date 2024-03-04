Польський Сейм розглядатиме одразу 4 законопроєкти щодо легалізації абортів

Сейм Польщі цього тижня розгляне чотири подібних законопроєкти, метою яких є повернути право жінок на аборт на ранніх етапах вагітності, тоді як за чинним законодавством заборона на аборт є майже повною.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Два з чотирьох проєктів внесла "Лівиця", один – "Громадянська платформа", і ще один – блок "Третій шлях". Їх розглянуть на сесії 6-8 березня.

Спікер Сейму Шимон Головня зазначив, що у понеділок в парламенті мають остаточно визначити, за якою процедурою будуть розглядати проєкти.

Проєкти "Лівиці" внесли ще у листопаді. Один пропонує часткову декриміналізацію аборту і допомогу у здійсненні аборту, другий – легалізує переривання вагітності протягом перших 12 тижнів.

Проєкт "Громадянської платформи", поданий у січні, подібний до другого і передбачає право вагітної жінки звернутися за медичною послугою з переривання вагітності у перші 12 тижнів.

Четвертий проєкт, від блоку "Третій шлях", пропонує скасувати скандальне рішення Конституційного суду Польщі від 2020 року, яке закріпило майже повну заборону на аборт.

Від політиків цього блоку також лунала пропозиція провести загальнонаціональний референдум з цього питання.

Нагадаємо, рішення КС 2020 року спровокувало масштабну хвилю протестів, які кілька разів повторювалися після смерті вагітних жінок, яким лікарі надто довго вагалися робити аборт, побоюючись відповідальності.

Тим часом парламент Франції має остаточним голосуванням закріпити право на аборт у конституції.