Макрон прагне гарантувати право на аборт на території всього ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон у промові до Міжнародного дня жінок 8 березня пообіцяв домагатись права на аборт, нещодавно закріпленого в Конституції країни, також у Хартії прав людини ЄС і в усьому світі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Виступаючи перед будівлею французького Міністерства юстиції, Макрон заявив, що сьогодні Франція "стає єдиною країною в світі, чия конституція чітко захищає право на аборт за будь-яких обставин".

"Ми не заспокоїмося, поки ця обіцянка не буде виконана в усьому світі… Сьогодні не кінець історії. Це початок боротьби", – додав він.

Французький президент наголосив, що в Європі "все потрібно захищати", маючи на увазі зусилля з обмеження прав жінок в деяких європейських державах.

"Ось чому я хочу, щоб ця гарантована свобода робити аборт була вписана в Хартію основних прав Європейського Союзу", – пояснив Макрон.

Минулого тижня французькі депутати і сенатори з величезною перевагою схвалили закріплення у конституції положення про те, що жінці гарантується право на аборт. Воно набуде чинності у Франції найближчим часом після публікації в офіційному віснику.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів, президент Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Спершу палати парламенту у Франції не могли досягти згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гарантувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" жінки це робити.