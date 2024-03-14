Глава МЗС Литви: Ті, хто отримав тут притулок, можуть бути мішенями для Кремля

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що особи, які отримали притулок у Литві, є потенційними мішенями для кремлівського режиму.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, коментуючи напад на російського опозиціонера Леоніда Волкова у Вільнюсі, повідомляє Delfi.

"Я думаю, що те, що сказав ДДБ, – дуже важлива інформація. І це явна ознака того, що і Литва, і ті, хто проживає в Литві і знайшов притулок, є потенційною мішенню. І ми повинні пристосуватися до цієї нової реальності, що вона є такою", – заявив литовський міністр.

Він також пов’язує напад на Волкова з президентськими "виборами" в Росії: "Ми перебуваємо в чутливому регіоні і маємо бути готові до того, що живемо в іншій реальності".

Водночас міністр каже, що поки що питання про запровадження додаткових санкцій проти Росії через напад на Волкова не розглядається.

"Ми поки що про це не думаємо. Більше, напевно, обговорюється, яких заходів необхідно вжити в плані посилення охорони та іншого", – додав він.

Напад на соратника померлого Алєксєя Навального Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і він пов’язаний з наближенням президентських "виборів" у Росії.

Президент Литви Гітанас Науседа у своєму коментарі зазначив, що зазвичай такі злочини планують заздалегідь, та допустив вплив Кремля.

У Національному центрі кризового реагування Литви назвали напад на Волкова першим випадком політичного тероризму в країні.