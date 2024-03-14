Глава МИД Литвы: Те, кто получил здесь убежище, могут быть мишенями для Кремля

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что лица, получившие убежище в Литве, являются потенциальными мишенями для кремлевского режима.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе, сообщает Delfi.

Ландсбергис уверяет, что литовские ведомства очень ответственно готовятся к возможным провокациям со стороны Кремля.

"Литва, и те, кто проживает в Литве и нашел убежище, являются потенциальной мишенью. И мы должны приспособиться к этой новой реальности, что она является таковой", – заявил литовский министр.

Он связал нападение на Волкова с президентскими "выборами" в России: "Мы находимся в чувствительном регионе и должны быть готовы к тому, что живем в другой реальности".

В то же время министр говорит, что пока вопрос о введении дополнительных санкций против России из-за нападения на Волкова не рассматривается.

"Мы пока об этом не думаем. Больше, наверное, обсуждается, какие меры необходимо принять в плане усиления охраны и прочего", – добавил он.

Нападение на соратника умершего Алексея Навального Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и оно связано с приближением президентских "выборов" в России.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что обычно такие преступления планируются заранее. Он не исключает, что за этим стоит влияние Кремля.

В Национальном центре кризисного реагирования Литвы назвали нападение на Волкова первым случаем политического терроризма в стране.