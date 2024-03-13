Президент Литви звернувся до Путіна через напад на соратника Навального у Вільнюсі

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на напад на Леоніда Волкова – соратника покійного російського опозиціонера Алексєя Навального.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа зазначив, що зазвичай такі злочини плануються заздалегідь. Він не виключає, що за цим стоїть вплив Кремля.

"Але я хочу дуже чітко заявити, що служби проведуть розслідування і, сподіваюся, знайдуть винних. А Путіну я можу сказати тільки одне – вас тут ніхто не боїться", – підкреслив литовський президент.

Раніше стало відомо, що справу про напад на Леоніда Волкова передали елітним криміналістам бюро кримінальної поліції.

Напад на Волкова стався у Вільнюсі 12 березня ввечері біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова.

Повідомляють, що росіянин дістав щонайменше 15 ударів, через що в нього зламана рука.

Нещодавно повідомляли, що в Європейській комісії вважають, що причини смерті російського опозиціонера Алексєя Навального має встановити міжнародне розслідування.

За даними ЗМІ, країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть Навального.