У Литві напад на соратника Навального оцінюють як перший випадок політичного тероризму

У Національному центрі кризового реагування Литви заявили, що напад на території Литви на соратника Навального Леоніда Волкова виглядає добре спланованою операцією і це перший випадок політичного тероризму в країні.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", таку оцінку висловив керівник відомства Вільмантас Віткаускас.

"Це перший подібний інцидент, такий випадок політичної агресії, політичного тероризму на нашій території", – заявив Віткаускас.

Він зазначив, що поки рано говорити про можливих замовників та виконавців.

"Але що далі йде розслідування, тим більш зрозуміло, що ця операція була професійною, добре спланованою і виконавець був або достатньо добре підготовлений, або отримав дуже хороші інструкції… З усіх доступних даних це виглядає як добре спланована і професійна операція", – зазначив Віткаускас.

Він зазначив, що через цей випадок у профільних службах почалися дискусії про те, як захистити опонентів російського та білоруського режимів, які проживають у Литві. За його словами, такі люди вже отримували інструкції щодо того, як підвищити свою безпеку.

Очільник Наццентру кризового реагування додав, що литовські служби підвищують рівень пильності. На його думку, одним з факторів є у тому числі російські вибори, до яких залишається кілька днів.

Серед іншого, правоохоронці готуються до можливих провокацій під час запланованого мітингу опозиційних до режиму Путіна росіян перед російським посольством у Вільнюсі, що запланований вдень у четвер.

Напад на соратника навального Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і він пов’язаний з наближенням президентських "виборів" у Росії.

Президент Литви Гітанас Науседа у своєму коментарі зазначив, що зазвичай такі злочини плануються заздалегідь, та допустив вплив Кремля.