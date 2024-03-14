Голова МЗС Латвії похвалив Макрона: Говорить, як балтійський політик

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш похвалив французького президента Емманюеля Макрона за зміну поглядів щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю The Guardian.

За словами Каріньша, міркування Макрона про війну в Україні "еволюціонували".

"Спочатку він говорив, що нам потрібно поговорити з Путіним і дати йому можливість піти з дороги, а не принижувати його. Потім він перейшов до другого етапу, де насправді Україна повинна перемогти", – додав Каріньш.

Тепер, за словами голови латвійського МЗС, Макрон перебуває на "третьому етапі", де усвідомлює, що насправді Росія "повинна програти агресивну війну, інакше вона продовжуватиме становити пряму загрозу європейській безпеці та безпеці Франції ще довгий час".

"Зараз він (Макрон. – Ред.) говорить і думає як балтійський політик", – підсумував Каріньш.

Як відомо, в останні тижні саме президент Франції ініціював дискусію про можливість відправлення західних військ в Україну, а також заявив, що в питанні підтримки Києва для Парижа "немає червоних ліній".

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