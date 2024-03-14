Глава МИД Латвии похвалил Макрона: Говорит, как балтийский политик

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш похвалил французского президента Эмманюэля Макрона за изменение взглядов относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью The Guardian.

По словам Кариньша, рассуждения Макрона о войне в Украине "эволюционировали".

"Сначала он говорил, что нам нужно поговорить с Путиным и дать ему возможность уйти с дороги, а не унижать его. Затем он перешел ко второму этапу, где на самом деле Украина должна победить", – добавил Кариньш.

Теперь, по словам главы латвийского МИД, Макрон находится на "третьем этапе", где осознает, что на самом деле Россия "должна проиграть агрессивную войну, иначе она будет продолжать представлять прямую угрозу европейской безопасности и безопасности Франции еще долгое время".

"Сейчас он (Макрон. – Ред.) говорит и думает как балтийский политик", – подытожил Кариньш.

Как известно, в последние недели именно президент Франции инициировал дискуссию о возможности отправки западных войск в Украину, а также заявил, что в вопросе поддержки Киева для Парижа "нет красных линий".

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