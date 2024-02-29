У Хорватії більшість відмовилась розпустити парламент, опозиція готує протести

У середу керівна більшість у парламенті Хорватії (Саборі) відмовилася його розпустити і призначити вибори, незважаючи на вимоги опозиції, яка пообіцяла провести акції протесту у відповідь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Проти розпуску парламенту проголосували 78 членів партії HDZ та її партнерів по коаліції, тоді як 59 членів опозиції висловилися за проведення виборів. Оскільки у Хорватії цей рік і так виборчий – коли мають відбутися вибори Сабора, глави держави та євровибори, – рішення більшості продовжити роботу парламенту викликало гнів опозиції.

У відповідь лідер лівої опозиційної партії SDP Педжа Грбін оголосив про проведення акцій протесту 23 березня в Загребі та по всій країні.

Це рішення викликало побоювання, що HDZ відкладе проведення парламентських виборів на якомога довший термін, ймовірно, до виборів до Європейського парламенту в червні.

Члени правлячої коаліції раніше називали квітень і травень як ймовірні дати виборів, а потім заявили, що вони відбудуться "в межах конституційного терміну". Це означає, що вони можуть пройти влітку, коли більшість хорватів будуть у відпустках, або навіть у вересні.

Опитування показують, що HDZ, швидше за все, переможе на виборах, але сформувати новий уряд буде важко.

17 лютого тисячі людей вийшли на мітинг у столиці Хорватії Загребі, звинувачуючи керівну правоцентристську партію в корупції та вимагаючи якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів.

Раніше кілька сотень журналістів влаштували в Загребі акцію протесту проти намірів влади ухвалити законопроєкт, який потенційно передбачає ув'язнення за розголошення подробиць кримінальних розслідувань.