У Хорватії розпустили парламент для проведення дострокових виборів

Хорватські законодавці у четвер проголосували за розпуск парламенту, щоб відкрити шлях до парламентських виборів, які мають відбутися протягом двох місяців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Вибори були заплановані на осінь, але уряд вирішив провести їх до виборів до Європейського парламенту в червні.

Офіційну заяву про розпуск парламенту подали 11 опозиційних партій на чолі з Соціал-демократичною партією (SDP) та лівою екологічною партією Mozemo після хвилі протестів проти політики керівного Хорватського демократичного союзу (HDZ) на чолі з чинним прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Очікують, що президент Зоран Міланович офіційно призначить вибори цього тижня.

Правоцентристський HDZ очолює уряд протягом останніх трьох термінів, а Пленкович був прем'єр-міністром протягом останніх восьми років. Опитування показують, що HDZ, швидше за все, переможе на виборах, але сформувати новий уряд буде важко.

Наприкінці лютого керівна більшість у парламенті Хорватії (Саборі) відмовилася його розпустити і призначити вибори, незважаючи на вимоги опозиції, яка пообіцяла провести акції протесту у відповідь.

17 лютого тисячі людей вийшли на мітинг у столиці Хорватії Загребі, звинувачуючи керівну правоцентристську партію в корупції та вимагаючи якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів.

Раніше кілька сотень журналістів влаштували в Загребі акцію протесту проти намірів влади ухвалити законопроєкт, який потенційно передбачає ув'язнення за розголошення подробиць кримінальних розслідувань.