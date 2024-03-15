В Хорватии определились с датой досрочных парламентских выборов

Президент Хорватии Зоран Миланович объявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 17 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Также президент объявил день голосования выходным, поскольку он приходится на среду.

Согласно данным опроса от 10 марта, консервативный Хорватский демократический союз (ХДС) во главе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем пользуется наибольшей поддержкой избирателей – за политсилу готовы проголосовать 27% респондентов.

Оппозиционная Социал-демократическая партия имеет на 10 процентных пунктов меньше.

Поддержка правого "Отечественного движения" и правоцентристской партии "Мост" – менее 10%.

Пленкович возглавляет страну с 2016 года, он находится на посту премьера дольше всех с момента обретения независимости в 1991 году.

ХДС находится в коалиции с несколькими меньшими партиями и депутатами от меньшинств, что дает ей незначительное большинство в 151-местном парламенте.

Накануне хорватские законодатели проголосовали за роспуск парламента, чтобы открыть путь к парламентским выборам, которые должны состояться в течение двух месяцев.

Официальное заявление о роспуске парламента подали 11 оппозиционных партий во главе с Социал-демократической партией и левой экологической партией "Можем!" после волны протестов против политики правящего Хорватского демократического союза во главе с Пленковичем.

В конце февраля правящее большинство в парламенте Хорватии отказалось его распустить и назначить выборы, несмотря на требования оппозиции, которая пообещала провести ответные акции протеста.

17 февраля тысячи людей вышли на митинг в столице Хорватии Загребе, обвиняя правящую правоцентристскую партию в коррупции и требуя скорейшего проведения парламентских выборов.