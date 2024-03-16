Міністр оборони Литви розповів, чому подав у відставку

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що подав заяву у відставку напередодні, 15 березня, після того, як прем’єрка Інгріда Шимоніте сказала, що не бачить його на цій посаді.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з президентом Гітанаусом Науседою, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами Анушаускаса, в п’ятницю він отримав пропозицію від прем'єрки поступитися посадою міністра "іншому політику", а самому очолити його комітет у Сеймі (ймовірно, йдеться про главу парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Лаурінаса Кащюнаса).

"Пропозиція була для мене дещо несподіваною, і я відмовився від неї", – додав він і пояснив, що подав у відставку після розмови з головою уряду й переконавшись, що вона справді не бачить його на цій посаді.

Очільник Міноборони Литви не прокоментував конкретно причини відставки, але натякнув, що незгоден із критикою литовських Збройних сил з боку деяких політиків. Він окремо подякував литовському війську та його командуванню.

"Суспільству потрібні не інституційні баталії, не нав'язливі розмови про геополітику кінця світу, а реальні дії зі зміцнення обороноздатності нашої країни, тієї ж армії", – відзначив Анушаускас.

Напередодні стало відомо, що Анушаускас офіційно подав прохання про відставку голові литовського уряду. ЗМІ пов’язали її з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США (які саме, не уточнювалось).

Прем'єрка Литви наголосила, що відставка голови Міноборони "не пов'язана з якоюсь раптовою зміною стану національної безпеки Литви, зміною загроз або негативними новинами про діяльність Міністерства".