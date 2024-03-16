Министр обороны Литвы рассказал, почему подал в отставку

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что подал заявление в отставку накануне, 15 марта, после того, как премьер Ингрида Шимоните сказала, что не видит его на этой должности.

Об этом он сказал журналистам после встречи с президентом Гитанаусом Науседой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам Анушаускаса, в пятницу он получил предложение от премьера уступить должность министра "другому политику", а самому возглавить его комитет в Сейме (вероятно, речь идет о главе парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринасе Кащюнасе).

"Предложение было для меня несколько неожиданным, и я отказался от него", – добавил он и пояснил, что подал в отставку после разговора с главой правительства и убедившись, что она действительно не видит его на этой должности.

Глава Минобороны Литвы не прокомментировал конкретно причины отставки, но намекнул, что не согласен с критикой литовских Вооруженных сил со стороны некоторых политиков. Он отдельно поблагодарил литовскую армию и ее командование.

"Обществу нужны не институциональные баталии, не навязчивые разговоры о геополитике конца света, а реальные действия по укреплению обороноспособности нашей страны, той же армии", – отметил Анушаускас.

Накануне стало известно, что Анушаускас официально подал прошение об отставке главе литовского правительства. СМИ связали ее с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США (какие именно, не уточнялось).

Премьер Литвы подчеркнула, что отставка главы Минобороны "не связана с каким-то неожиданным изменением состояния национальной безопасности Литвы, изменением угроз или негативными новостями о деятельности Министерства".