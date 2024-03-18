Конституційний суд Хорватії не дозволив антиукраїнському президенту участь у виборах

Конституційний суд Хорватії заявив, що президент Зоран Міланович не може брати участь у політичній діяльності будь-якої політичної партії під час виконання своїх обов'язків.

Про це оголосив у понеділок голова Конституційного суду Мирослав Шепарович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.

На засіданні, яке відбулося 18 березня, конституційний суд розглянув заяву президента щодо участі у виборах.

Конституційний суд також розглянув заяви Мілановича на сторінці у Facebook про те, що він залишиться президентом.

"Стаття 96 Конституції передбачає, що президент не може виконувати будь-який інший державний або професійний обов'язок, і що він залишає партію після виборів.

Він є позапартійною особою, і поки він виконує цей обов'язок, він не повинен брати участь у політичній діяльності будь-якої політичної партії, що виключає будь-яку можливість того, що президент буде кандидатом у списку на виборах до парламенту або буде висунутий кандидатом на посаду прем'єр-міністра", – заявив Шепарович.

Голова КС заявив, що якщо, виходячи з його заяв, президент, перебуваючи на цій посаді, балотуватиметься на виборах до хорватського парламенту або з'явиться на публіці як майбутній кандидат на посаду прем'єр-міністра, він повинен негайно подати заяву про відставку голові Конституційного суду, і в цьому випадку обов'язки тимчасового президента, згідно з конституцією, перебирає на себе голова хорватського парламенту.

Зоран Міланович повторив у неділю, що він не піде у відставку з посади президента Хорватії і що він буде кандидатом у прем'єр-міністри від Соціал-демократичної на виборах, а в очікуванні рішення Конституційного суду щодо своєї кандидатури назвав це "кількома реченнями в Конституції", які він "бачить зовсім інакше". Міланович повторив, що залишиться кандидатом на посаду прем'єр-міністра незалежно від того, чи залишиться він у списку СДП.

Президент Хорватії неодноразово робив проросійські заяви. Приміром, минулого року він закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.

Дострокові парламентські вибори в Хорватії відбудуться 17 квітня. Їх оголосили після низки протестів проти політики керівного Хорватського демократичного союзу на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.