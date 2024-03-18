Конституционный суд Хорватии не разрешил антиукраинскому президенту участие в выборах

Конституционный суд Хорватии заявил, что президент Зоран Миланович не может участвовать в политической деятельности любой политической партии при исполнении своих обязанностей.

Об этом объявил в понедельник председатель Конституционного суда Мирослав Шепарович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT.

На заседании, которое состоялось 18 марта, конституционный суд рассмотрел заявление президента об участии в выборах.

Конституционный суд также рассмотрел заявления Милановича на странице в Facebook о том, что он останется президентом.

"Статья 96 Конституции предусматривает, что президент не может выполнять любой другой государственный или профессиональный долг, и что он покидает партию после выборов.

Он является беспартийным лицом, и пока он выполняет эту обязанность, он не должен участвовать в политической деятельности любой политической партии, что исключает любую возможность того, что президент будет кандидатом в списке на выборах в парламент или будет выдвинут кандидатом на должность премьер-министра", – заявил Шепарович.

Председатель КС заявил, что если, исходя из его заявлений, президент, находясь на этом посту, будет баллотироваться на выборах в хорватский парламент или появится на публике как будущий кандидат на пост премьер-министра, он должен немедленно подать заявление об отставке председателю Конституционного суда, и в этом случае обязанности временного президента, согласно конституции, берет на себя председатель хорватского парламента.

Зоран Миланович повторил в воскресенье, что он не уйдет в отставку с поста президента Хорватии и что он будет кандидатом в премьер-министры от Социал-демократической на выборах, а в ожидании решения Конституционного суда по своей кандидатуре назвал это "несколькими предложениями в Конституции", которые он "видит совсем иначе". Миланович повторил, что останется кандидатом на пост премьер-министра независимо от того, останется ли он в списке СДП.

Президент Хорватии неоднократно делал пророссийские заявления. К примеру, в прошлом году он призвал не сравнивать ситуацию Косово с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.

Также Миланович заявлял, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.

Досрочные парламентские выборы в Хорватии состоятся 17 апреля. Их объявили после ряда протестов против политики правящего Хорватского демократического союза во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем.