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Трамп не зміг отримати гроші для судового рішення на $454 млн у справі про шахрайство

Понеділок, 18 березня 2024, 19:54

Спроби майбутнього кандидата в президента США від республіканців Дональда Трампа внести заставу за рішенням суду Нью-Йорка у справі про цивільне шахрайство на суму 454 мільйони доларів були відхилені 30 компаніями-поручителями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Експрезидент, який має або виплатити цю суму з власної кишені, або внести заставу, щоб запобігти конфіскації майна, а також двоє його дорослих дітей та інші керівники Trump Organization до цього часу безуспішно зверталися до 30 компаній, повідомили його адвокати.

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За рішенням суду, Трамп повинен заплатити або внести заставу до 25 березня, інакше держава може конфіскувати частину активів Trump Organization, щоб забезпечити можливість отримати кошти.

У понеділок адвокати експрезидента подали до суду заяву, в якій закликали апеляційний суд штату відкласти виконання рішення, стверджуючи, що сума є надмірною.

Адвокати попросили дозволити Трампу внести заставу в розмірі 100 мільйонів доларів, поки він подає апеляцію на рішення суду.

Раніше суд у Нью-Йорку офіційно зобов’язав колишнього президента США Дональда Трампа сплатити 454 млн доларів штрафу, включно з відсотками, у так званій справі про шахрайство.

Суддя ухвалив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити. Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких – шахрайство, підробку документів, складання неправдивих фінансових звітів.

Нагадаємо, дане рішення стало результатом розгляду цивільного позову проти експрезидента, поданого у вересні 2022 року генпрокуроркою штату Нью-Йорк.

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