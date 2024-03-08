Суд відмовив Трампу у відстрочці виплати $83 млн письменниці у справі про наклеп

Суд відхилив прохання експрезидента Дональда Трампа відкласти виконання вердикту у справі про наклеп на суму 83,3 млн доларів письменниці Джин Керролл, яка звинуватила його в домаганнях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Рішення окружного судді Мангеттена Льюїса Каплана посилює тиск на ексочільника Білого дому та найбільш ймовірного кандидата в президенти від республіканців, що вимагає від нього внести заставу до понеділка, щоб він міг подати апеляцію.

Трамп намагався затримати виконання вироку, щоб мати більше часу для внесення застави, поки суд не винесе рішення за його клопотанням.

Втім, суддя сказав, що колишній президент США не повинен був чекати 25 днів після винесення вироку, згідно з яким в нього було 30 днів на внесення застави, перш ніж просити про відстрочку.

Він також сказав, що політик не зміг показати, як він може зазнати "непоправної шкоди", якщо його зобов'яжуть внести заставу.

"Нинішня ситуація пана Трампа є результатом його власних дій, що затягують процес", – зазначив суддя.

Раніше суд присяжних штату Нью-Йорк 26 січня зобов’язав експрезидента Дональда Трампа виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Джин Керролл, яка звинуватила його в домаганнях, за наклеп у період, коли він був у Білому домі.

Присяжні мали визначитись із розміром компенсації. Сама Керролл просила 10 мільйонів доларів, але вони присудили Трампу 18,3 мільйона доларів компенсації та 65 мільйонів доларів штрафних збитків.

Керролл звинуватила Трампа в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли той був президентом, але розгляд справи почався у квітні 2023-го. Республіканець відмовився від свідчень у суді, а публічно повторював, що він не міг зґвалтувати Керролл, бо вона "не його тип".

Днями американський мільярдер, власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск сказав, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США, ця заява є ударом для Трампа, який зазнає серйозних фінансових труднощів через низку судових позовів.