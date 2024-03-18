Трамп не смог получить деньги для судебного решения на $454 млн по делу о мошенничестве

Попытки будущего кандидата в президента США от республиканцев Дональда Трампа внести залог по решению суда Нью-Йорка по делу о гражданском мошенничестве на сумму 454 миллиона долларов были отклонены 30 компаниями-поручителями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Экс-президент, который должен либо выплатить эту сумму из собственного кармана, либо внести залог, чтобы предотвратить конфискацию имущества, а также двое его взрослых детей и другие руководители Trump Organization до сих пор безуспешно обращались к 30 компаниям, сообщили его адвокаты.

По решению суда, Трамп должен заплатить или внести залог до 25 марта, иначе государство может конфисковать часть активов Trump Organization, чтобы обеспечить возможность получить средства.

В понедельник адвокаты экс-президента подали в суд заявление, в котором призвали апелляционный суд штата отложить исполнение решения, утверждая, что сумма является чрезмерной.

Адвокаты попросили разрешить Трампу внести залог в размере 100 миллионов долларов, пока он подает апелляцию на решение суда.

Ранее суд в Нью-Йорке официально обязал бывшего президента США Дональда Трампа оплатить 454 млн долларов штрафа, включая проценты, по так называемому делу о мошенничестве.

Судья постановил, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, таким образом получая более выгодные банковские кредиты. Прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала Трампу семь обвинений, среди которых – мошенничество, подделка документов, составление ложных финансовых отчетов.

Напомним, данное решение стало результатом рассмотрения гражданского иска против экс-президента, поданного в сентябре 2022 года генпрокурором штата Нью-Йорк.