Швеція підвищила рівень терористичної загрози для країни через напругу, спричинену акціями зі спаленням Корану.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Поліція безпеки Säpo оголосила, що оцінку загрози підвищили з 3 до 4 рівня із загалом п’яти.

Керівниця поліції Шарлотта фон Ессен зазначила, що причиною такого рішення стала не якась окрема подія, а загальна оцінка безпекової ситуації, яка поступово погіршується вже тривалий час.

Серія акцій зі спаленням Корану посприяла тому, що Швеція стала більш явною ціллю для ісламістських терористів.

Збройні сили Швеції також підвищили свою оцінку терористичної загрози до рівня 4 з п’яти.

До цього майже увесь час з 2010 року рівень терористичної загрози для країни оцінювали на 3 з 5 – за винятком періоду у 2015-2016 роках, коли поліція розшукувала підозрюваного у можливому плануванні терактів.

Нагадаємо, раніше Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, вбачаючи підвищену безпекову загрозу для країни після серії акцій зі спаленням Корану.

У Швеції вже розсилали анонімні СМС із закликами помститися за спалення Корану.