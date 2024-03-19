В Германии задержали предполагаемых исламистов за подготовку атаки на парламент Швеции

В немецкой земле Тюрингия арестовали двух вероятных исламистов за якобы планирование нападения с огнестрельным оружием на парламент Швеции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует издание Spiegel.

Генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал двух подозреваемых сторонников террористической организации "Исламское государство – провинция Хорасан" (ISPK).

Арест провели утром во вторник силами спецназа в городе Гера. По информации издания, подозреваемые являются гражданами Афганистана.

Один из подозреваемых, 30-летний Ибрагим М.-Г., как сообщают, присоединился к ISPK в прошлом году. Его предполагаемый сообщник, 23-летний Рамин Н., обвиняется в поддержке террористической организации.

Позже во вторник подозреваемые будут доставлены в Карлсруэ и предстанут перед следственным судьей Федерального суда.

Среди прочего, подозреваемые планировали совершить нападение с применением огнестрельного оружия на полицейских и других лиц в шведском парламенте в Стокгольме. Поводом для этого, очевидно, стало сожжение Коранов в Швеции.

По данным федеральной прокуратуры, эти двое конкретно готовились в тесном сотрудничестве с официальными членами ISPK. Они исследовали местные условия вокруг возможного места преступления в интернете и предприняли несколько неудачных попыток приобрести оружие.

В прошлом году между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, которая тормозила вступление Швеции в НАТО.

На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль, а также повысила уровень террористической угрозы.