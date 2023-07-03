Чоловік, який спалив Коран у Швеції, через погрози перебуває під охороною поліції

Біженець із Іраку Салван Моміка, який минулого тижня спалив Коран у Стокгольмі й цим спровокував хвилю обурення ісламського світу, стверджує, що переховується через погрози розправою.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Aftonbladet, повідомляє "Європейська правда".

Моміка, який спалив Коран у Стокгольмі, тепер живе під захистом поліції і стверджує, що отримав тисячі погроз розправою. Згідно з вимогами правоохоронців, йому не можна навіть користуватись телефоном.

"Я отримав тисячі дзвінків, повідомлень і погроз смерті в соціальних мережах. Мені дзвонили і зі Швеції, і з Європи, і з-за кордону, і всі обіцяли, що відріжуть мені голову за спалення Корану", – розповідає чоловік.

Він додав, що не шкодує про свій вчинок – який, як підкреслив, відбувся з дозволу суду – і не вважає, що таким чином ускладнив для Швеції вступ до НАТО (який, як відомо, нині блокує Туреччина).

Моміка, проти якого порушили кримінальну справу за розпалювання ненависті, категорично відкидає всі звинувачення й готується захищати себе в суді. Він водночас визнав, що більше спалювати Коран не планує.

Нагадаємо, минулого тижня чоловік спалив Коран у Стокгольмі. Цю акцію дозволили через два тижні після того, як шведський апеляційний суд відхилив заборону поліції на протести зі спаленням Корану після того, як мусульманську священну книгу спалили біля посольства Туреччини в січні.

Такі країни, як Ірак, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати і Марокко, викликали шведських послів на знак протесту проти інциденту зі спаленням Корану.

А Іран заявив, що утримається від направлення нового посла до Швеції.