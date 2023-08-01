Швеція посилить прикордонний і внутрішній контроль на тлі акцій зі спаленням Корану

Швеція посилить прикордонний контроль та внутрішні перевірки, вбачаючи підвищену безпекову загрозу для країни після серії акцій зі спаленням Корану, які розлютили мусульманський світ.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У вівторок 1 серпня уряд оголосив, що у зв’язку з акціями зі спаленням Корану загрози для країни зросли. У зв’язку з цим прикордонний контроль тимчасово посилюють, а поліція отримає ширші повноваження щодо зупинки та перевірки осіб.

Прем’єр Ульф Крістерссон, оголосивши про ці рішення, закликав громадян використовувати свободу вираження думки "відповідально та з повагою до інших".

"У вільній країні, як Швеція, у громадян дуже широкі свободи. Але вищий рівень свободи означає і більшу відповідальність. Не все, що не суперечить закону, є прийнятним. Щось може бути поганим, хоч і законним. Ми намагаємося просувати взаємоповагу у ставленні до країн і народів", – зазначив Крістерссон.

Прем’єр додав, що значних змін до законодавства про свободу слова і вираження поглядів не готують, але уряд розглядає зміни, які б дозволили поліції забороняти публічне спалення Корану з міркувань, що це загроза для національної безпеки.

Нагадаємо, останні дві акції зі спаленням Корану відбулись у Швеції і Данії в понеділок – паралельно з тим, як лідери 57 держав-членів Організації ісламської співпраці обговорювали, як їм реагувати на цю ситуацію.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На вихідних Данія також оголосила, що вивчить законні засоби припинення протестів за певних обставин, пов’язаних зі спаленням священних текстів.