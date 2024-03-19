Президент Сербії через посла РФ привітав Путіна з "перемогою на виборах"

Президент Сербії Александар Вучич провів зустріч із послом РФ Александром Боцан-Харченком, через якого привітав російського лідера Владіміра Путіна з "перемогою на виборах президента" Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.

"Я використав розмову з послом Боцан-Харченком, щоб передати йому листа для президента РФ Путіна, в якому, окрім привітання з перемогою на виборах, я пояснив всю серйозність ситуації, в якій опинився сербський народ у Косово і Метохії", – зазначив Вучич.

За його словами, він також розповів Боцан-Харченку про "значні політичні виклики, які стоять перед Белградом", а також висловив вдячність РФ за підтримку, яку вона надає територіальній цілісності Сербії.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи та нагадує, що після його інавгурації нелегітимним стане також уряд РФ. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Раніше російські "вибори" розкритикували багато європейських держав.

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив рішучий осуд відкриттю російських дільниць на всіх окупованих територіях України, що стало черговим порушенням Росією міжнародного права.

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван у своєму коментарі щодо російських виборів зазначив, що вони не відповідали жодним критеріям вільних та чесних виборів, проте "реальність така, що Путін є президентом РФ".