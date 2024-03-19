Президент Сербии через посла РФ поздравил Путина с "победой на выборах"

Президент Сербии Александар Вучич провел встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко, через которого поздравил российского лидера Владимира Путина с "победой на выборах президента" России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

"Я использовал разговор с послом Боцан-Харченко, чтобы передать ему письмо для президента РФ Путина, в котором, кроме поздравления с победой на выборах, я объяснил всю серьезность ситуации, в которой оказался сербский народ в Косово и Метохии", – отметил Вучич.

По его словам, он также рассказал Боцан-Харченко о "значительных политических вызовах, которые стоят перед Белградом", а также выразил благодарность РФ за поддержку, которую она оказывает территориальной целостности Сербии.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица и напоминает, что после его инаугурации нелегитимным станет также правительство РФ. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Ранее российские "выборы" раскритиковали многие европейские государства.

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил решительное осуждение открытию российских участков на всех оккупированных территориях Украины, что стало очередным нарушением Россией международного права.

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан в своем комментарии относительно российских выборов отметил, что они не соответствовали никаким критериям свободных и честных выборов, однако "реальность такова, что Путин является президентом РФ".