ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція перебуває під загрозою

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив із заявою напередодні річниці підписання Охридської угоди між Косовом і Сербією, в якій висловив жаль, що обидві сторони не виконують своїх зобов'язань, та попередив про ризики для євроінтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опублікований 17 березня текст заяви.

У понеділок виповнюється перша річниця угоди, яку Косово та Сербія уклали в Охриді. Угода та імплементаційний додаток до неї повинні були прокласти шлях до нормалізації відносин між двома країнами.

"Вперше під час діалогу за сприяння ЄС сторони домовилися про чіткі параметри, які визначають траєкторію процесу нормалізації їхніх відносин. Ця Угода та її імплементація чітко покажуть, що майбутнє обох партнерів – у Європейському Союзі", – йдеться у заяві Борреля.

Однак відтоді між Приштиною і Белградом неодноразово спалахувала напруженість.

"Прикро, що, незважаючи на численні зусилля ЄС і міжнародної спільноти, і Косово, і Сербія поки що досягли дуже обмеженого прогресу у виконанні зобов'язань, які вони взяли на себе за угодою", – йдеться в заяві Борреля.

ЄС неодноразово нагадував, що Угода є обов’язковою до виконання в повному обсязі відповідно до міжнародного права. Таким чином, будь-яке невиконання не тільки ставить під загрозу європейську інтеграцію сторін, але й завдає шкоди їхній репутації як гідних довіри та надійних партнерів, наголосив Боррель.

"І для Косова, і для Сербії настав час розірвати нинішнє порочне коло криз і напруженості та перейти до нової – європейської – ери… Ми очікуємо, що лідери Косова та Сербії продемонструють відповідальність, бачення та лідерство, досягнувши прогресу в реалізації без подальших зволікань", – наголосив глава дипломатії ЄС.

Нещодавно ЄС довелося ініціювати новий раунд переговорів між представниками Сербії та Косова, щоб спробувати вирішити суперечку щодо заборони обігу сербського динара в північних косовських муніципалітетах.

Читайте також детально про умови Охридської угоди у статті "ЄП": Мир на чесному слові: чому домовленість Сербії та Косова стала перемогою ЄС.