Канада витратить майже $30 млн на ініціативу Чехії з закупівлі снарядів Україні

Канада виділить понад 40 мільйонів канадських доларів (29,40 мільйона доларів США) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в межах відповідної чеської ініціативи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє канадський уряд.

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що ці кошти допоможуть доставити кілька тисяч снарядів важких боєприпасів.

За його словами, Оттава також передасть Києву прилади нічного бачення на суму в понад $5,5 мільйонів.

"Україна дуже чітко дала нам зрозуміти, що зараз відчайдушно потребує артилерійських боєприпасів, і що їх нестача відчувається на полі бою", – сказав Блер.

Зобов'язання допомогти купити снаряди було частиною оборонної угоди, яку Канада підписала минулого місяця з Чехією, але тоді Оттава не повідомила, скільки коштів вона витратить.

Оттава вже передала Києву близько 40 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які отримала як з власних запасів, так і за рахунок закупівель через уряд США.

Наразі Канада також намагається збільшити власне виробництво 155-мм снарядів.

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.