Кулеба: ЗСУ незабаром відчують збільшення поставок снарядів у межах ініціативи Чехії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Києві.

"За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачань снарядів уже в осяжному майбутньому. Тобто це не займе багато місяців", – зазначив глава МЗС.

За його словами, на цьому тижні будуть контакти з чеськими колегами, де вони детально представлять план поставок боєприпасів, і як ініціатива щодо боєприпасів працюватиме. Він додав, що Київ готовий до повної співпраці та сприяння.

"Чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року. Перші снаряди почнуть надходити в осяжній перспективі. А потім протягом року далі надходитимуть нові партії", – зауважив Кулеба.

Напередодні повідомляли, що на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії заявив, що наразі зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії з 300 тисяч артилерійських снарядів.