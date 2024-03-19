Президент Чехії: Намагаємось доставити боєприпаси Україні так швидко, як це можливо

Чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

Про це Павел сказав, відповідаючи на запитання "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Президент Чехії зауважив, що виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу, але Україна потребує боєприпасів зараз.

"Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", – сказав він.

Павел очікує, що найближчим часом у Європі зможуть виробляти "необхідну кількість боєприпасів".

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме у найближчому майбутньому", – додав президент Чехії.

Чехія знайшла за кордоном до 800 тисяч снарядів та оголосила про ініціативу з передачі їх Україні за умови, якщо інші держави допоможуть профінансувати постачання. До ініціативи вже пристали кілька західних країн.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.