Минобороны Германии подтвердило перехват разговора офицеров ВВС

В Министерстве обороны Германии заявили, что был перехвачен внутренний разговор офицеров Воздушных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"По нашей оценке, был перехвачен разговор в Воздушных силах. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях", – заявила пресс-секретарь министерства Немецкому агентству прессы в Берлине.

Ранее об этом также сообщила столичная студия канала ARD.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

В связи со скандалом ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможной прослушкой и шпионажем в рядах Бундесвера.

На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".