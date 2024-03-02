У німецьких Зелених звинуватили Путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в країні

Після того, як в Росії був опублікований запис внутрішньої розмови між офіцерами ВПС Німеччини, політик з питань безпеки Зелених Агнешка Брюггер попередила про подальші диверсійні дії Росії в найближчі місяці.

Про це вона сказала в інтерв’ю Spiegel, передає "Європейська правда".

"Події останніх кількох днів ще раз показують, як Владімір Путін намагається чинити масовий негативний вплив на наше відкрите суспільство, особливо в Німеччині, за допомогою дезінформації, дестабілізації та шпигунства", – сказала заступниця голови парламентської фракції Зелених.

"Цього року, сповненого важливими виборами, ця загроза тільки посилиться, тому ми повинні набагато краще підготуватися до неї в політиці, медіа та суспільстві. Як суспільство, ми повинні стати більш стійкими, сильними і захищеними", – додала вона.

На записі, опублікованому російськими пропагандистами в п'ятницю, високопоставлені офіцери ВПС Німеччини обговорювали теоретичні варіанти застосування крилатої ракети Taurus. Очевидно, що вони спілкувалися через платформу Webex.

"Це правильно, що Служба військової контррозвідки обробляє і розглядає цей інцидент, – сказала Брюггер. "Водночас, незалежно від цього, очевидно, що комунікація у федеральному уряді, органах влади та Бундесвері має бути максимально захищеною", – наголосила вона.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Пізніше воно підтвердило факт перехоплення розмови.

У зв'язку зі скандалом низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.

Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".