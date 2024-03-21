ЗМІ: ЄС зобов’яже платформи X, TikTok та Facebook вжити заходи у зв’язку з євровиборами

Євросоюз планує наказати соцмережами X, TikTok, Facebook та іншим великим онлайн-платформам вжити заходів для зменшення ризиків для виборів до Європарламенту, інакше ті зіткнуться зі штрафами.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у середу, 20 березня, представник Європейської комісії, повідомляє Euractiv.

У лютому Єврокомісія оприлюднила проєкт керівних принципів, що є частиною Закону про цифрові послуги (DSA), який вимагає від великих технологічних компаній докладати більше зусиль для боротьби з незаконним і шкідливим контентом на своїх платформах.

Занепокоєння щодо втручання у вибори та оманливого контенту, створеного штучним інтелектом, зросло напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.

"Комісія використовуватиме ці рекомендації як своєрідний контрольний список. Вони не є юридично обов'язковими для платформ. Компанії вільні обирати, як зменшити ризики", – заявив представник комісії.

"Якщо платформи не врахують ризики, вони можуть бути оштрафовані відповідно до DSA", – додав представник ЄК.

Оскільки великі технологічні компанії та пошукові системи відіграють важливу роль у "формуванні громадської думки та поведінки виборців, дуже важливо, щоб вони вживали ефективних заходів для зменшення ризиків, пов'язаних з виборчими процесами", – сказав представник комісії.

За порушення Закону про цифрові послуги компаніям загрожують штрафи в розмірі до 6% від їхнього річного глобального обороту.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що авторитарні уряди втручатимуться у виборчий процес в різних країнах по всьому світу.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що вибори в усьому світі цього року стануть головною мішенню для таких країн, як РФ, що прагнуть поширювати дезінформацію та підривати демократію.