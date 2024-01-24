Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що вибори в усьому світі цього року стануть головною мішенню для таких країн, як РФ, що прагнуть поширювати дезінформацію та підривати демократію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

За його словами, 2024 рік – це "критичний рік для боротьби" з іноземними інформаційними маніпуляціями та втручанням. Він попередив, що "вибори стануть головною мішенню для зловмисних дій з боку іноземних гравців".

"Одна з найбільш значущих загроз нашого часу – це не бомба, яка може вбити вас, а отрута, яка може колонізувати ваш розум", – зазначив Боррель у своїй програмній промові, представляючи публікацію другого щорічного звіту ЄС про дезінформацію.

Топ-дипломат ЄС вказав, що безпека – це більше не питання зброї, армії, а питання інформації, а також того, як люди отримують ідеї та факти, які згодом визначатимуть, як громадяни обиратимуть владу.

"Пам'ятайте, що неконтрольований шкідливий контент поширюється як рак і ставить під загрозу здоров'я демократії, але в нас є інструменти для ефективної боротьби з цією хворобою. В нас є потенціал, нам потрібно більше", – додав Боррель.

Представляючи доповідь, топ-дипломат ЄС навів приклад інциденту, що стався у Франції після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, коли на ряді будівель у Парижі виявили понад 200 зірок Давида.

За його словами, напруженість після цього інциденту посилювали більш ніж тисяча російських ботів, які опублікували 2500 постів у соцмережах, намагаючись посіяти розбрат.

"Російські зловмисники знайшли слабке місце в європейському суспільстві та скористалися ним", – сказав Боррель.

У звіті ЄС проаналізували понад 750 дезінформаційних атак з грудня 2022 року по листопад минулого року, які включали поширення неправдивих історій та переслідування законних джерел, щоб знизити довіру до державних інститутів, а також посіяти ненависть проти націй та груп людей.

Раніше Сполучені Штати попередили, що Росія буде проводити інформаційні операції, спрямовані на те, щоб перед виборами в різних країнах Європи налаштувати громадську думку проти України.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що РФ нарощує зусилля з підриву французької підтримки Києва, її пропагандистські зусилля є частиною війни проти України.

Перед цим Держдеп заявив, що Росія фінансує тривалу, добре оплачувану дезінформаційну кампанію, зокрема проти України в Латинській Америці.

Також США оприлюднили звіт американської розвідки, надісланий до понад 100 країн, в якому йдеться про те, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ для підриву віри громадськості в чесність демократичних виборів у всьому світі.