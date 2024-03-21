СМИ: ЕС обяжет платформы X, TikTok и Facebook принять меры в связи с евровыборами

Евросоюз планирует приказать соцсетям X, TikTok, Facebook и другим крупным онлайн-платформам принять меры для уменьшения рисков для выборов в Европарламент, иначе те столкнутся со штрафами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в среду, 20 марта, представитель Европейской комиссии, сообщает Euractiv.

В феврале Еврокомиссия обнародовала проект руководящих принципов, являющихся частью Закона о цифровых услугах (DSA), который требует от крупных технологических компаний прилагать больше усилий для борьбы с незаконным и вредоносным контентом на своих платформах.

Беспокойство относительно вмешательства в выборы и обманчивого контента, созданного искусственным интеллектом, возросло накануне выборов в Европейский парламент в июне.

"Комиссия будет использовать эти рекомендации как своеобразный контрольный список. Они не являются юридически обязательными для платформ. Компании вольны выбирать, как уменьшить риски", – заявил представитель комиссии.

"Если платформы не учтут риски, они могут быть оштрафованы в соответствии с DSA", – добавил представитель ЕК.

Поскольку крупные технологические компании и поисковые системы играют важную роль в "формировании общественного мнения и поведения избирателей, очень важно, чтобы они принимали эффективные меры для уменьшения рисков, связанных с избирательными процессами", – сказал представитель комиссии.

За нарушение Закона о цифровых услугах компаниям грозят штрафы в размере до 6% от их годового глобального оборота.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что авторитарные правительства будут вмешиваться в избирательный процесс в разных странах по всему миру.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что выборы во всем мире в этом году станут главной мишенью для таких стран, как РФ, стремящихся распространять дезинформацию и подрывать демократию.

