Блінкен попередив про шквал фейків перед виборами по всьому світі

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що авторитарні уряди втручатимуться у виборчий процес в різних країнах по всьому світу, водночас Сполучені Штати продовжуватимуть протистояти спробами зірвати дезінформаційні зусилля з боку Китаю та РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Цього року майже половина людей у світі підуть на вибори – це надзвичайний виборчий рік у різних країнах. Але громадяни та кандидати зіткнуться зі шквалом брехні, яка душитиме серйозні суспільні дебати", – сказав він під час виступу на конференції "Саміт за демократію" в Сеулі.

Цього року у великих демократичних країнах світу – від Індії та Індонезії до США та Великої Британії – відбудуться ключові вибори, в той час, коли досягнення в галузі штучного інтелекту (ШІ) підживлюють занепокоєння щодо фейкового контенту, який впливає на виборців.

"Наші конкуренти та супротивники використовують дезінформацію, щоб скористатися тріщинами в наших демократіях, продовжуючи сіяти підозрілість, цинізм та нестабільність. Нацьковуючи одну групу на іншу. Дискредитуючи наші інститути", – наголосив Блінкен.

Він зазначив, що демократії повинні робити більше для боротьби з дезінформацією, зокрема заохочувати потужні соціальні медіакомпанії до належного маркування оманливого або неправдивого контенту, створеного за допомогою нових технологій ШІ.

"Цифрові технології, соцмережі, а тепер і ШІ, різко прискорюють і без того неймовірно швидкі темпи змін, але цей прискорювач також створив хвилі дезінформації, підживлюючи поляризацію й плутанину", – резюмував він.

Минулого тижня країни "Групи семи" домовилися узгодити правила щодо розвитку штучного інтелекту (ШІ) та інших нових технологій.

Раніше Європейський парламент ухвалив закон про штучний інтелект (ШІ), який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Європейська комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.

Перед цим Німеччина, Франція та Італія досягли домовленості про те, як в майбутньому потрібно регулювати штучний інтелект.